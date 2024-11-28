Вышел новый альбом Роберто Качапальи Time to Be

28.11.24
Роберто Качапалья

Сегодня, 28 ноября, итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья выпустил свой новый альбом Time to Be. Альбом выходит в цифровом формате, а позднее появится на CD и виниле. Эта работа представляет собой исследование гармонии между традицией и современными технологиями, сочетая акустическое звучание и элементы электроники. В альбом вошли 10 композиций, исполненных в камерной аранжировке для фортепиано, виолончели, электрической виолончели и электронной установки.

Time to Be включает уже выпущенные треки, такие как «Incipit» (апрель 2024), «Alma» (июль 2024) и «Borderlands» (сентябрь 2024). Сам Качапалья описывает альбом как «музыкальное путешествие», направленное на создание глубокой связи между слушателем и музыкой. Он подчеркивает, что альбом призывает слушать осознанно, находить внутреннюю гармонию и открывать новые пути к самопознанию.

Особый интерес вызывает тот факт, что композиции были записаны с минимальным вмешательством технологии, что позволило сохранить естественность звука и тонкие вибрации каждого инструмента. Этот проект знаменует собой новый этап в карьере Качапальи, который долгое время работал с крупными оркестрами, а теперь сосредоточился на сольном звучании.

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