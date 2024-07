Французский композитор Жан-Филипп Рио-Пи (Jean-Philippe Rio-Py), больше известный под творческим псевдонимом RIOPY, выпустил новый альбом Tree of Light. В него вошли десять неоклассических фортепианных пьес.

«Этот альбом об эволюции как сущности человека, ведущей к переменам в жизни и перерождению, рассказывает RIOPY. — Первая и одновременно заглавная композиция альбома Tree of Light – A Call to Arms — это призыв к человечеству понять, кем мы стали и кем можем стать в состоянии повышенной готовности к нашему выживанию как виду, который зависит от различных факторов в диапазоне от климатических изменений до поиска счастья, мудрости и мира. Ее название означает переход к пятому измерению, измерению света или мудрости, через четвертое, измерение любви и понимания. Эти измерения подобны клавишам рояля, с первой по седьмую, а восьмая — это следующая октава. Tree of Light (Древо света) в данном случае черпает энергию в музыке и является катализатором той самой эволюции».

Родившийся и выросший во французской глубинке RIOPY научился играть на фортепиано в раннем возрасте. Не имев доступа к напечатанным нотам, он сочинял музыку на ходу, из головы с помощью старенького инструмента. Международная карьера пианиста началась в 21 год с переездом в Лондон. Его уникальное ритмичное звучание вскоре привлекло внимание представителей фирмы Steinway & Sons, которая назвала RIOPY молодым артистом Steinway. В портфолио композитора помимо авторских произведений музыка для рекламных кампаний Samsung, Mercedes, Giorgio Armani и трейлерам таких художественных фильмов, как «Девушка из Дании», «Зал Джимми», «Лондонские каникулы», «Уильям Тёрнер».