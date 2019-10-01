Как приглашенный куратор плейлиста Peaceful Music (Безмятежная музыка) австралийский композитор выбрал музыку, которая «понятна, но также имеет очень сильную музыкальную основу». По словам Говарда, он выбрал свои самые любимые произведения. 41-летний музыкант, дважды лауреат Австралийской музыкальной премии, стал третьим признанным композитором, которого пригласили в качестве куратора популярного плейлиста.

«Я собрал разнообразную музыку», — говорит Люк. — «Передал общую эстетику и представил множество талантов». Среди отобранных композитором произведений есть работы как мировых знаменитостей типа Макса Рихтера (Max Richter) и Оулавюра Арналдса (Ólafur Arnalds), так и менее известных, но не менее талантливых локальных звезд, таких как австралийцы Тилман Робинсон (Tilman Robinson) и Kyson. Плейлист также сопровождает специальный видео-альбом из шести роликов, на которых Люк Говард исполняет собственные пьесы, такие как, например, Sun и Open.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.