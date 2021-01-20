Продолжение культового стелс-экшена является восьмой по счету игрой в основной серии и завершает трилогию World of Assassination. В прошлом году франшизе исполнилось 20 лет. По сюжету главный герой Агент 47 при поддержке куратора Дайаны Бернвуд объединяет усилия со своим давно пропавшим другом Лукасом Греем, чтобы уничтожить партнеров тайной организации «Провидение». Серия Hitman также известна музыкой композитора Йеспера Кюда, однако в последние годы он не имеет отношения к франшизе — ко всем частям трилогии World of Assassination музыку написал датский композитор Нильс Бай Нильсен.

Нильс Бай Нильсен (Niels Bye Nielsen) — датский композитор, автор саундтреков к играм GameGlobe, WarMachine, фильмам «С любовью, Соня», «Архитектор», «Калифорнийцы», сериалам «Новая бесконечная история» и «Бесстрашные». Широкую известность ему принесла музыка к культовой серии видеоигр Hitman: World of Assassination про киллера Агента 47.