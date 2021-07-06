Французский композитор Жан-Филипп Рио-Пи (Jean-Philippe Rio-Py), больше известный под творческим псевдонимом RIOPY, выпустил новый альбом Bliss. Кристально чистые, переливающиеся фортепианные мелодии языком нот рассказывают о любви, пробуждении чувств, жизненном балансе и спокойствии — обо всем том, что техничный пианист особо ценит в жизни.

Жан-Филипп глубоко интересуется медитацией и всем, что связано с психическим здоровьем человека, потому что он часто страдал от серьезных беспокойств и депрессии. Bliss — это попытка музыканта с помощью музыки прийти к согласию с собой и обрести счастье. Альбом состоит из 11 произведений, большинство из которых стали доступны для прослушивания в преддверии релиза. Напомним, последняя студийная работа RIOPY под названием Tree of Light увидела свет в 2019 году.

Родившийся и выросший во французской глубинке RIOPY научился играть на фортепиано в раннем возрасте. Не имев доступа к напечатанным нотам, он сочинял музыку на ходу, из головы с помощью старенького инструмента. Международная карьера пианиста началась в 21 год с переездом в Лондон. Его уникальное ритмичное звучание вскоре привлекло внимание представителей фирмы Steinway & Sons, которая назвала RIOPY молодым артистом Steinway. В портфолио композитора помимо авторских произведений музыка для рекламных кампаний Samsung, Mercedes, Giorgio Armani и трейлерам таких художественных фильмов, как «Девушка из Дании», «Зал Джимми», «Лондонские каникулы», «Уильям Тёрнер».