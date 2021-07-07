Британский дуэт AVAWAVES, ранее известный как просто AVA, раскрыл некоторые детали своего нового альбома. Он получил название Chrysalis и увидит свет 8 октября. По словам участниц Анны Фиби и Ашлинг Брауэр, он является «прославлением волшебства природы, воображения и силы мечты».

В поддержку будущего релиза девушки выпустили сингл Lucid Dreaming и клип, снятый в Театре Астор в английском городке Дил. Записанное дистанционно в полной темноте произведение побудило Анну и Ашлинг вообразить присутствие друг друга рядом, что сказалось и на особенностях звучания — невероятно выразительные, нежные текстуры приводят к впечатляющему, чрезвычайно эмоциональному финалу. Кроме того, сейчас Анна Фиби параллельно готовит свой сольный альбом Sea Souls, который запланирован к выходу 3 сентября. Напомним, предыдущий альбом дуэта AVAWAVES под названием Waves вышел два года назад.

Получившие классическое образование Анна Фиби (Anna Phoebe) и Ашлинг Брауэр (Aisling Brouwer) создают звуковые ландшафты, основанные на гармоничном взаимодействии скрипки и фортепиано с электронной музыкой. Обе девушки являются независимыми композиторами: Анна пишет музыку для кино и телевидения, а Ашлинг — для Королевской балетной школы Великобритании. Но именно в AVAWAVES пара в тесном сотрудничестве друг с другом рождает свою музыкальную идентичность.