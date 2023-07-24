21 июля вышел саундтрек-альбом к фильму Уилла Эпштейна “Нам Джун Пайк: Луна – самый старый телевизор”.

Создавая эклектичную группу произведений для аналоговой электроники, музыка Уилла Эпштейна для фильма “Нам Джун Пайк: Луна – самый старый телевизор” черпает вдохновение из тактильного и причудливого подхода титулованного артиста, ловко создавая динамичный портрет неподражаемой фигуры.

Butterfly начинается с ритма саксофона, к которому вскоре присоединяются волнообразные импульсы синтезатора, создавая гармоничное слияние органических и электронных компонентов, лаконично отражающих философию Пайка. Появляющаяся мелодия также сохраняет эмоциональную прямоту, которая восходит к поп-чувствительности Пайка и его непреходящей любви к романтическим классикам, таким как Дебюсси. Другие работы имеют более темный и таинственный тон, например, Mr. Оrwell с его звенящим пульсом и скорбной интонацией искривленных ветров, или A Boat In The Ocean с исследованием микротональных сопоставлений. Но даже эти треки, указывающие на многочисленные трудности, которые пришлось пережить мистеру Пайку, содержат в себе чувство поиска и откровения, которые прекрасно расцветают в сочетании с жизнерадостным монтажом режиссера Аманды Ким. Коллекция завершается композицией P.N.J. Theme Рюити Сакамото, одного из последних произведений, написанных великим композитором как дань уважения его давнему другу и коллеге.