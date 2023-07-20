URBS – это захватывающее сочетание эмбиентных текстур и звуков, записанных в городском пространстве. Само название происходит от городского шума и звуков, записанных Санфилиппо на вокзалах, улицах, в барах и других общественных местах, чтобы исследовать границы между текстурными звуками, окружающими нас каждый день, и природой. Эти “реальные” звуковые текстуры сливаются с более традиционной электроникой, синтезаторами и сэмплерами, не оставляя сомнений в “искусственной” природе этих звуковых пейзажей. Нежный и эмоциональный, тонко текстурный, Urbs, возможно, станет одним из лучших релизов лэйбла Hypnos.

“Где находится определенная граница между звуком и шумом? Обычно шум в музыке кажется некомфортным из-за хрупкости его эстетического измерения; городской шум, в контексте обыденных вещей, кажется невыразительным. В этой работе я включаю шум городов как еще один элемент, который сливается с тихим звуком электронных инструментов, в данном случае, с обработкой синтезатора Korg Radias и процессора Lexicon. Звукозаписи были получены с помощью iPod Touch и записаны в церквях, железнодорожных вокзалах, на станциях метро, а также на улицах и в барах таких городов, как Лондон, Берлин, Париж, Москва и Нью-Йорк. Обложка была сделана в одном из городских автобусов Берлина.” – прокомментировал Бруно Санфилиппо.

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.