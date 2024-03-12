Выходит третья глава альбома 1001 композитора Дастина О’Хэллорана, Harmonic Dream Sequence, открывающая перед нами двери в мир музыкального вихря и фантазии. Этот аудио-коллаж становится своеобразным путешествием через туманные сферы сновидений, приглашая нас задуматься над сущностью нашего бытия и природой сознания. “Это звуковое исследование нашего нынешнего Духа эпохи, зейтгейста, погружение в состояние, похожее на сон, с которым мы входим в эпоху ИИ, где размыты наши представления о реальности”, – пишет Дастин в своих социальных сетях.

Композитор стремился к исследованию электронного мира с органическим прикосновением, используя аналоговые синтезаторы и дополнительные текстурные слои от Пола Кор. Визуальные образы, созданные цифровым художником Оуэном Хиндли, иллюстрируют эту суть словами и образами.

Оуэн Хиндли раскрывает философскую значимость проекта, описывая создание новых миров через современные нейросети и ИИ системы. Он описывает процесс создания произведения как поэтическую визуализацию чудесного и тревоги, создаваемых нашей коллективной способностью развивать технологии, которые не только отражают наш собственный мир тревожным, искаженным и разрушительным образом, но и создают новые миры для исследования.

Релиз доступен для прослушивания по ссылке:

Harmonic Dream Sequence – Dustin O’Halloran

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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