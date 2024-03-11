Orange Mountain Music представляет Philip Glass: Etude No.2 Reworked, переработанный, исполненный и реализованный Анной фон Рэйсон, также известной как AVR. С момента публикации нот к «Полным фортепианным этюдам Филипа Гласса» в 2014 году эти пьесы стали современной классикой и десятки раз записывались некоторыми из самых выдающихся пианистов нашего времени. Этюды Гласса предоставили пищу для всевозможных творческих интерпретаций. Этот новый релиз Анны фон Рэйсон представляет собой полное переосмысление самых крутых элементов оригинальной фортепианной работы. в результате чего получилась захватывающая версия, отдающая дань уважения оригинальной композиции.

В Etude No.2 Reworked AVR переделывает соло Гласса на фортепиано для своего собственного голоса, превращаzя его в многослойные голоса и электронику, что становится основой ее собственного исполнения пьесы на фортепиано. Фантастический звуковой ландшафт становится вратами, переносящими слушателя в новое место. Все элементы AVR тщательно сбалансированы, а затем волшебным образом объединены в единое целое. Визуально потрясающий музыкальный клип, снятый и смонтированный Алексом де Брабантом, демонстрирует выдающиеся таланты всех участников. Опыт Кевина Клайна как оператора-постановщика и впечатляющие визуальные эффекты Феликса Джина еще больше усиливают кинематографическое впечатление. Etude No.2 Reworked — это завораживающее сочетание элементов оригинального настроения Гласса, усвоенных AVR и возрожденных как нечто совершенно новое.

Релиз доступен для прослушивания по ссылке:

AVR – Philipp Glass: Etude No.2 Reworked AVR

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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