На прилавках официально появились два долгожданных виниловых релиза Remix 12 винил 1 и 2, Stop Apologising и Necessary Genius, композитора Дэвида Холмса. Созданные в сотрудничестве с целым рядом талантливых артистов и под руководством известных имен в индустрии, эти записи обещают путешествие через звуковые ландшафты. С треками Stop Apologising и Necessary Genius слушатели ожидают настоящего удовольствия от смешения жанров и звуков, которые выходят за рамки современной музыки. Каждый ремикс предлагает уникальную перспективу, демонстрируя гибкость и креативность задействованных артистов.

Потрясающие визуальные эффекты, сопровождающие релизы, придуманы благодаря Sound Advice Belfast, добавляя дополнительную привлекательность к опыту. От пульсирующих ритмов до трогательных мелодий, эти винилы обещают стать драгоценным приобретением для любой коллекции. Среди талантливых участников этого проекта такие, как Horse Meat Disco, Colleen ‘Cosmo’ Murphy, Фил Киран, Decius, SKYMAS, и лейбл HEAVENLY RECORDINGS. Их коллективный опыт и страсть привели к аудиовизуальному шедевру, который обещает оставить незабываемое впечатление.

Релиз доступен для прослушивания:

David Holmes – Stop Apologising (Horse Meat Disco Instrumental Remix)

Дэвид Холмс невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтреки к серии приключенческих криминальных комедий Стивена Содербрега о друзьях Оушена. В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам. Подробнее с творчеством Дэвида Холмса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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