Итальянский композитор выпустил новый альбом For Apartments: Songs & Loops. С приходом пандемии Бруно Бавота в изоляции начал сочинять пьесы, которые вскоре обрели две совершенно разные формы: первые, атмосферные и минималистичные пьесы для соло фортепиано, запечатленные в обстановке дома композитора; вторые, трепетные электронные с приятными мелодиями, взывающие к отцам-основателям минимализма и лоу-фай-электронщикам. Он назвал их соответственно Apartment Songs и Apartment Loops. В объединенный альбом вошли все 19 произведений: шесть электронных «петель» и 13 инструментальных композиций. Напомним, в прошлом году пианист написал оригинальный саундтрек к документальному фильму «Объятие. История Антонино и Стефано Саэтта» (L’Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta).

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.