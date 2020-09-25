По случаю своего десятилетия ведущее агентство в жанре современной классической музыки — «Неоклассика» — приглашает друзей на серию юбилейных гала-концертов. Это первое в своем роде масштабное событие в мире современной классической музыки, призванное продемонстрировать максимально широкий спектр современного композиторского искусства. Авторы из разных уголков мира, творящие историю новой музыки на стыке жанров и стилей, представят свои лучшие и новые произведения в одном из главных концертных залов страны.

В программе первой части, которая пройдет в октябре, заявлены выступления многообещающих и самых талантливых современных композиторов, совсем недавно присоединившихся к большой и дружной семье концертного агентства. Под аккомпанемент струнного оркестра Cinema and Game Music Orchestra свои лучшие и новые произведения исполнят главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки Джихо Шин и молодое немецкое дарование Флориан Кристл. Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/nfestivalmsk, Петербург — https://neoclassica.ru/nfestivalspb

Виртуозности и универсальности Шина Джихо (Shin Jiho) на корейской сцене нет равных. Пианист, композитор, киноактер, он начал играть на пианино в возрасте четырех лет — и это стало смыслом всей его жизни. В юности он уже дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки. По-настоящему влюбить в себя аудиторию он смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. Подробнее с творчеством Шина Джихо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.