Вышла новая биография Рамина Джавади (Ramin Djawadi) в альманахе композиторов.

Рамин Джавади — один из наиболее востребованных кинокомпозиторов современности. С Хансом Циммером (Hans Zimmer) Рамин Джавади принял участие в создании саундтреков к таким культовым фильмам как «Бэтмен: Начало», «Пираты Карибского моря: Проклятие “Чёрной жемчужины“» и многим другим. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских блокбастеров («Железный человек», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), компьютерных игр и сериалов («Побег»), среди которых отдельное место занимает «Игра престолов». Рамин Джавади — автор музыки ко всем восьми сезонам культового сериала HBO.



Подробнее с творчеством немецкого композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/djawadi