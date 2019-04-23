Выдающийся китайский пианист выпустил новый альбом «Piano Book», в котором представил собственный взгляд на известные классические и неоклассические произведения. Помимо великих композиторов прошлого Лан Лан уделил внимание и творчеству современников. Наравне с шедеврами Дебюсси, Моцарта и Грига в сборник вошли «The Departure» Макса Рихтера (Max Richter), фортепианная аранжировка «Merry Christmas Mr. Lawrence» Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) и «La Valse d’Amélie» из «Six Pieces for Piano, Volume 2» Яна Тирсена (Yann Tiersen). Одним из ярких моментов релиза также является композиция «Eliza Aria» из сюиты к балету «Дикие лебеди» австралийского композитора с советскими корнями Елены Давидовны Кац-Чернин (Elena Kats-Chernin).

У себя на родине, в Китае, Лан Лан является почти национальным героем. В Поднебесной даже возник феномен, получивший название «эффект Лан Лана», когда тысячи китайских семей в три года сажают своих детей за пианино, в пять отправляют на конкурсы, в девять ведут в консерваторию. Сегодня виртуозный пианист собирает аншлаги в лучших концертных залах мира, выступает с лучшими оркестрами, ему доверили открывать Олимпийские игры в Пекине и музыкальное сопровождение на церемонии «Грэмми». Кроме высоких исполнительских достижений Лан Лан является основателем собственного фонда и музыкальной школы. Подробнее с творчеством Макса Рихтера, Рюити Сакамото и Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

