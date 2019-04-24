Музыка — обязательный элемент практически любой видеоигры. В одних она выполняет функцию неприметного фона, избавляющего от тишины. Для других композиторы специально создают стилизованный саундтрек в качестве усиления общей атмосферы геймплея. Часто эти произведения настолько органично дополняют замысел разработчиков, что без них игру уже невозможно представить. А иногда они даже превосходит ее популярность — выходят в формате отдельного альбома или получают вторую жизнь в виде полноценной концертной программы. Мы собрали лучшую музыку из видеоигр, благодаря которой они получили культовый статус и навсегда остались в памяти поколений.

Читайте подробнее в статье «Культовые игры, музыка из которых навсегда в сердцах геймеров» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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