КОМПОЗИТОР «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» И «МИРА ДИКОГО ЗАПАДА», РАМИН ДЖАВАДИ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 ЛЕТ!

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», «Вечные»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db