Композитор Рамин Джавади отмечает юбилей. Он родился 19 июля 1974 года. Этот год был полон ярких событий, так как Рамин пополнил своё портфолио работами для таких проектов, как Fallout, «Дом дракона 2» (премьера которого состоялась 16 июня), научно-фантастический телесериал «Задача трёх тел» и новые сезоны сериала «Джек Райан».
КОМПОЗИТОР «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» И «МИРА ДИКОГО ЗАПАДА», РАМИН ДЖАВАДИ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 ЛЕТ!19.07.24
Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», «Вечные»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db
CAGMO представляет концерты с оркестром на основе произведений из Warcraft. Купить билеты на концерт «Симфония Warcraft» можно на сайте https://cagmo.ru/wcf
Ближайшие концерты:
5 сентября - Петербург, Дворец Белосельских-Белозерских, билеты https://cagmo.ru/c/wcf-spb-24-09-05-19-2
7 сентября - Москва, Дом Кино, билеты https://cagmo.ru/c/wcf-msk-24-09-07-19
Все фэнтези концерты при участии струнного и симфонического оркестров, хора и фортепиано по мотивам серий знаменитых игр: Heroes Of Might & Magic, The Witcher, Lineage 2, Warcraft, Honkai: Star Rail, Genshin Impact, The Elder's Scrolls и др. доступны по ссылке https://cagmo.ru/gamecon. За Азерот! До встречи на концертах CAGMO!
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