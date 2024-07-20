Experience: видео с выступления композитора Людовико Эйнауди в театре Даль Верме, Милан

19.07.24

Эта версия Experience из альбома In A Time Lapse итальянского композитора Людовико Эйнауди была записана во время выступления маэстро в миланском театре Даль Верме в декабре 2023 года. Когда маэстро садится за инструмент, создаётся впечатление, что голос, сердце и душа сливаются между пальцами музыканта и роялем, создавая особую энергию, которая делает музыку ещё прекраснее.

Experience был выпущен 21 января 2013 года и стал саундтреком к фильмам «Самба» и «Почти друзья», а также сопровождает персонажа Буонасера в телешоу «Слова недели». Это произведение стало одним из самых узнаваемых творений Эйнауди.

По словам композитора, Experience призван напомнить о важности ценить опыт взаимоотношений и моменты жизни, когда возникает ощущение, будто «бежишь по кругу». Эйнауди акцентирует внимание на цикличности эмоций, применяя повторяющиеся мотивы, и представляет картину отношений, которые подошли к своему завершению, а также усилия людей, пытающихся справиться с этой ситуацией.

Великолепного прослушивания!

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Прямо сейчас в городах России проходят концерты при свечах «Саундтреки Эйнауди» оркестра CAGMO. Информация и билеты: https://cagmo.ru/eost

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