Experience: видео с выступления композитора Людовико Эйнауди в театре Даль Верме, Милан

Эта версия Experience из альбома In A Time Lapse итальянского композитора Людовико Эйнауди была записана во время выступления маэстро в миланском театре Даль Верме в декабре 2023 года. Когда маэстро садится за инструмент, создаётся впечатление, что голос, сердце и душа сливаются между пальцами музыканта и роялем, создавая особую энергию, которая делает музыку ещё прекраснее.

Experience был выпущен 21 января 2013 года и стал саундтреком к фильмам «Самба» и «Почти друзья», а также сопровождает персонажа Буонасера в телешоу «Слова недели». Это произведение стало одним из самых узнаваемых творений Эйнауди.

По словам композитора, Experience призван напомнить о важности ценить опыт взаимоотношений и моменты жизни, когда возникает ощущение, будто «бежишь по кругу». Эйнауди акцентирует внимание на цикличности эмоций, применяя повторяющиеся мотивы, и представляет картину отношений, которые подошли к своему завершению, а также усилия людей, пытающихся справиться с этой ситуацией.

Великолепного прослушивания!