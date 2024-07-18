Композитор Абель Коженевский отмечает день рождения 18 июля

18.07.24

Абель Коженевский — польский композитор, родился 18 июля 1972 года в Кракове. Он изучал виолончель в Музыкальной Академии им. Кшиштофа Пендерецкого и композицию у себя в академии. Абель Коженёвский написал музыку для многих театральных постановок и фильмов, включая «Одинокий мужчина», «МЫ. Верим в любовь» и «Под покровом ночи».

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

Читайте также: ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ ПРИ СВЕЧАХ - НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА В ИСПОЛНЕНИИ СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА CAGMO

Похожие новости

Джеймс Ньютон Ховард получил номинацию на премию Emmy

17.07.24Джеймс Ньютон Ховард получил номинацию на премию Emmy

Саундтреки к фильму «Весь невидимый нам свет» — это уникальное сочетание классических и современных музыкальных композиций. Режиссёр Шон Леви пригласил...

Композитор Юки Мурата, участница группы Anoice, выпустила новый альбом Stories in White

17.07.24Композитор Юки Мурата, участница группы Anoice, выпустила новый альбом Stories in White

Теперь завершается трилогия, состоящая из третьего альбома The Black Rain и пятого альбома Ghost in the Clocks. Работа над трилогией велась...

Композитор Юп Бевинг объявил о выходе нового альбома A Night in Reno

16.07.24Композитор Юп Бевинг объявил о выходе нового альбома A Night in Reno

Это одновременно задумчиво и остро. Он отражает всю атмосферу этого альбома, и мне не терпится поделиться остальными моментами с миром...

Композитор Карлос Сипа анонсировал новый альбом The Book of Sounds

15.07.24Композитор Карлос Сипа анонсировал новый альбом The Book of Sounds

12 июля композитор Карлос Сипа представил часть №10 «Книги звуков» (The Book of Sounds). Это, без сомнения, главная составляющая всей серии, и...

11 июля отмечает день рождения Нил Акри, композитор World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND

11.07.2411 июля отмечает день рождения Нил Акри, композитор World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND

Нил Акри — один из самых разноплановых композиторов кино и видеоигр. Его стиль узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание...

Известный композитор Хания Рани выступит на фестивале Summer Series with American Express в 2024 году

13.07.24Известный композитор Хания Рани выступит на фестивале Summer Series with American Express в 2024 году

Лондон занимает особое место в моём сердце, и я всегда рада вернуться сюда. Кроме того, я слышал, что в этот день наконец-то обойдётся без дождя...

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402