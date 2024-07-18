Композитор Абель Коженевский отмечает день рождения 18 июля

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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