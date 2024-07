Новый цифровой релиз от музыканта Алекса Козоболиса порадует поклонников! Состоялся долгожданный выпуск песни Hidden – импровизированного сопровождения к его треку As You Found Me. Обе композиции были записаны на старом скрипучем фортепиано Lubitz, которое Алекс купил и спас из сарая в Норидже ещё в 2012 году.

Это особенное издание стало возможным благодаря отзывчивости поклонников и страсти музыканта к сохранению своего творчества. Алекс признаётся, что это фортепиано сыграло ключевую роль в его творческом процессе, помогая ему сохранить связь с музыкой в период, когда она казалась ему ускользающей. Hidden и As You Found Me представляют собой особые работы, записанные на фоне ностальгии и прощания с инструментом, который стал частью его музыкального пути. Этот релиз призывает слушателей окунуться в атмосферу уникального звучания старого фортепиано и поделиться волнением момента прощания.

Релиз уже доступен для прослушивания по ссылкам:

Hidden – Alex Kozobolis

As You Found Me – Alex Kozobolis

В юности пианист-самоучка Алекс Козоболис (Alex Kozobolis) нащупал собственный творческий почерк – необычайно красивые, трогательные, небрежно сыграные короткие зарисовки на пианино, в которых опытный слушатель сразу рассмотрел природный композиторский талант. Во время своих выступлений Алекс не только играет на фортепиано, но и экспериментирует с техникой live looping, позволяющей наслаивать и повторять по кругу звуковые дорожки в реальном времени. По словам композитора, эта технология способна изменить мир классики, превратив одного музыканта в целый оркестр. Подробнее с творчеством Алекса Козоболиса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

