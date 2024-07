В преддверии выхода заключительного эпизода легендарного аниме «Attack on Titan» оркестр CAGMO Anime Orchestra представляет клип «Ashes on the Fire».

Композиция состоит в списке произведений «Симфонии Атака Титанов 2», в которой звучат оригинальные аранжировки, исполненные оркестром и хором. Они погрузят слушателей в захватывающий фэнтезийный мир, населенный людьми и титанами. Уникальное звучание любимых саундтреков подарит множество ярких и ностальгических эмоций всем поклонникам знаменитого аниме.

В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из третьего и четвертого сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся композиции от Yoshiki, Shinsei Kamattechan, Yuko Ando и Ai Higuchi.

Концерты «Симфония Атака Титанов 2» от CAGMO Anime Orchestra состоятся уже совсем скоро – 1 ноября в Москве и 9 ноября в Санкт-Петербурге. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts