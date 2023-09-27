«Атака титанов» («Attack on Titan») — самое популярное аниме в мире, финал которого, ожидаемый миллионами фанатов, выйдет уже этой осенью. Эта экранизация одноименной манги Хадзимэ Исаямы затрагивает глубокие темы, близкие каждому человеку: важность мирной жизни, дома и семьи, справедливости, любви, сотрудничества. С момента премьеры в 2013 году аниме-сериал «Атака титанов» получил признание критиков и любовь зрителей за увлекательное повествование, проработанную анимацию и ярких персонажей. Эти элементы слились в уникальную вымышленную вселенную, которая по-настоящему затягивает и раскрывается с разных сторон в том числе благодаря великолепному саундтреку, подчеркивающему эпичность происходящего на экране. Под тревожную и удивительно красивую музыку зрители по всему миру вот уже 10 лет с замиранием сердца следят за событиями, разворачивающимися на Парадизе и в Марли.

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Виртуозы оркестра CAGMO создали уникальное шоу на основе саундтреков и опенингов к культовому аниме с авторскими аранжировками. Симфония «Атака титанов» в исполнении CAGMO на один вечер погрузит слушателей в захватывающий фантазийный мир, населенный людьми и титанами. В программе — оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.



Концертная программа состоится 1 ноября в Москве и 9 ноября в Санкт-Петербурге в 19:00.

Билеты: https://cagmo.ru/aots2