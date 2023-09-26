Известный британский композитор Алекс Козоболис анонсировал альбом «The Seasons Are Not Four». Это музыкальное путешествие приглашает слушателей в удивительный мир его творчества, где каждая нота – история времен года и человеческих эмоций.

Релиз представляет собой четыре части структурированных фортепианных импровизаций, записанных в период между 2011 и 2013 годами. Название “The Seasons Are Not Four” вдохновлено стихотворением сирийского поэта Адониса и выражает чуткое отношение автора ко времени.

Альбом обещает стать значимым событием в мире современной классической музыки и будет доступен по всему миру 13 октября в ограниченном тираже 500 двойных виниловых пластинок. Над оригинальным дизайном обложки и иллюстрациями работали художники Роз Эденброу и Лучиана Сальдаго. Одна из композиций – произведение «I Promise», – собрало уже более 24 миллионов прослушиваний.

В юности пианист-самоучка Алекс Козоболис (Alex Kozobolis) нащупал собственный творческий почерк – необычайно красивые, трогательные, небрежно сыграные короткие зарисовки на пианино, в которых опытный слушатель сразу рассмотрел природный композиторский талант. Во время своих выступлений Алекс не только играет на фортепиано, но и экспериментирует с техникой live looping, позволяющей наслаивать и повторять по кругу звуковые дорожки в реальном времени. По словам композитора, эта технология способна изменить мир классики, превратив одного музыканта в целый оркестр. Подробнее с творчеством Алекса Козоболиса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

“Сезоны не ограничиваются четырьмя,

неделя не состоит из семи дней,

год больше, чем он есть,

и меньше”

Адонис



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