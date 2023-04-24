Исполнение Флорианом Кристлом Timelapse из прямой трансляции альбома About Time уже доступно на YouTube. Это live-исполнение Timelapse было записано в сентябре 2022 года в Мюнхене в рамках концерта по выпуску альбома для Флориана Кристла.

Читайте также: Композитор Флориан Кристл даст свой самый большой концерт в Театре Принца-регента.

В чарующих инструментальных скетчах Флориана Кристла (Florian Christl) есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.