В этом году композитор Макс Рихтер примет участие в австралийском музыкальном фестивале Dark Mofo в Тасмании в городе Хобарт. «Я буду исполнять VOICES & Recomposed, а также полное 8-часовое выступление SLEEP летом этого года на Dark Moto», — пишет композитор. В первой части концерта: виолончель, контрабас и перекомпозированные Рихтером «Времена года». Во второй — настройтесь на погружение в музыку и расслабление. Ведь с 11 вечера до 7 утра у вас будет возможность раствориться в своих мыслях вдали от бодрствующего мира, пока Макс Рихтер и ACME полностью исполняют восьмичасовую колыбельную. Не забудьте пижамы!

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Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.