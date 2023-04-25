Вышло новое видео To Move от композиторов Алекса Козоболиса (Alex Kozobolis) и Анны Роуз Картер (Anna Rose Carter). Презентуя эту работу композиторы поставили задачу найти некую общую нить в человеческой реакции на ритм в различных культурах и времени. Именно этим и сказано название композиции – понять внутреннюю и универсальную потребность “двигаться” (TO MOVE).

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В юности пианист-самоучка Алекс Козоболис (Alex Kozobolis) нащупал собственный творческий почерк – необычайно красивые, трогательные, небрежно сыграные короткие зарисовки на пианино, в которых опытный слушатель сразу рассмотрел природный композиторский талант. Во время своих выступлений Алекс не только играет на фортепиано, но и экспериментирует с техникой live looping, позволяющей наслаивать и повторять по кругу звуковые дорожки в реальном времени. По словам композитора, эта технология способна изменить мир классики, превратив одного музыканта в целый оркестр. Подробнее с творчеством Алекса Козоболиса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.