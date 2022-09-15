Вспоминая о концерте в Центральном парке Феникса (Австралия), слушатели отметили, что выступление Люка Говарда было завораживающим, невероятным, наполненным потенциалом современной классики. Он представил композиции из своего последнего альбома “All Of Us”, альбома, вдохновленного основополагающим романом Альбера Камю «Чума». Красиво захватывающее и неотразимое выступление Люка Говарда звучало как оркестр, создавая плотное и гипнотическое впечатление, которое нашло отклик во всем концертном мультимедийном центре, похожем на свитое гнездо.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио. Недавно композитор выпустил книгу Transcriptions for solo piano. Подробнее с творчеством композитора Люка Говарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.