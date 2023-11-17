CAGMO Anime Orchestra, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую концертную программу в двух актах – «Симфония Геншин Импакт 1 + 2», объединившую лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ.

Вместе с музыкантами CAGMO Anime Orchestra cлушатели отправятся в музыкальное путешествие по северо-восточной части Тейвата в город романтики, одуванчиков и первых приключений, чтобы вновь ощутить дух праздника и свободы Мондштадта. А на востоке фэнтезийной вселенной, среди скалистых гор и каменных лесов, возможно окунуться в пёстрые цвета и краски процветающего портового горда Ли Юэ.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 1 + 2» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-peng Chen). В исполнении CAGMO Anime Orchestra знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 1 + 2» подарит множество эмоций и ярких воспоминаний о начале путешествия по этой бескрайней вселенной. Билеты и информация: https://cagmo.ru/gis12

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