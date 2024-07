Этой осенью японский композитор Акира Косемура написал саундтрек фильму «Руди». Режиссером картины выступила Шона Ауэрбах, также номинированная на премию BAFTA за фильм «Дорогой Фрэнки».

Оригинальная аранжировка под названием «Looking in the Same Direction», проигрываемая в титрах, стала своеобразным сердцем фильма. С помощью саундтрека Акира Косемура показывает степень своего композиторского таланта: запись включает в себя 31 трек – от коротких красивых минималистичных сольных фортепианных пьес, и до треков с более оркестровыми текстурами. Как и всегда в творчестве композитора, центральную роль играет фортепиано.

В композиции «Looking in the Same Direction» Акира Косемура исследует состояние человека, передавая меланхоличное и трогательное настроение, идеально дополняющее различные детали сюжета.

Читайте также: Композитор Людовико Эйнауди написал саундтрек к фильму «La petite»

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.