Совсем недавно пьеса «Time after Time» («Время от времени») итальянского композитора Бруно Санфилиппо была официально опубликована на различных потоковых платформах. Пианист поделился с читателями, что этот момент является особенным для него.

Пьеса «Time after Time» – это уникальная аранжировка, сопровождаемая мягким и фактурным вступлением, плавно поднимающимся в безмятежной атмосфере музыкальной легкости. В композиции под покровом электронных текстур неоднократно звучат минималистичные фортепианные фразы. «Пьеса – гипнотическое и неземное слуховое путешествие, которое возвышает наше восприятие и самую человеческую сущность, обитающую где-то внутри», – делится со слушателями Бруно Санфилиппо.

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.