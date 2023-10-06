12 октября в Москве и 19 октября в Санкт-Петербурге состоится премьера новой концертной программы «Симфония Геншин Импакт 3». CAGMO Anime Orchestra приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие к закрытому архипелагу Тейвата – стране вечности Инадзума.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO Anime Orchestra каждый желающий получит возможность ощутить энергию Великого храма Наруками, посетить загадочный остров Ватацуми, окунетуться в атмосферу таинственного Цуруми и насладиться завораживающими пейзажами багряных клёнов и пурпурных сакур Инадзумы.

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Концертная программа «Симфония Genshin Impact» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-peng Chen). В исполнении CAGMO Anime Orchestra знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

Билеты и информация: https://cagmo.ru/gis3