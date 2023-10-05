Уже завтра, 6 октября 2023 года, выходит третий сольный альбом композитора Хания Рани под названием «Ghosts» («Призраки»). Презентация состоится в Студии Польского Радио в Варшаве, ставшей для Хании особым местом вдохновения. В этой студии записывались многие значимые композиции автора.



Альбом обещает стать воплощением связи музыки и людей. «Призрак» — это история о жизни и смерти, свете и тьме, реальном и нереальном. Это попытка переосмыслить вещи, которые часто пугают, но вместе с тем и притягивают.

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Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.