Популярный пианист и композитор современной классической музыки Фабрицио Патерлини 6 октября представил свой новый альбом Riverscape. По задумке, произведение должно объединить два близких автору мира, а также изображения и музыку.

Во время пандемии к Фабрицио Патерлини обратилась голландский фотограф Кристель Шнайдер с просьбой создания музыкальной части проекта — фотокниги о реке Алье, находящейся недалеко от ее дома во Франции. Она не знала, что композитор и сам живет вблизи реки (По), и это место является для него значимым еще с детства. “Если вы живете рядом с рекой, вы всегда ее чувствуете, даже если не видите фактически”, — делится со слушателями Фабрицио.

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Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.