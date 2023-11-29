К предстоящей премьере концертной программы K-pop Symphony: Love & Dreams в Москве и Санкт-Петербурге, оркестр CAGMO Idol Orchestra подготовил новое музыкальное видео c авторской аранжировкой одной из самых известных композиций южнокорейского бой-бэнда BTS – «Fake Love».

В съемках видеоклипа «Fake Love» приняли участие музыканты и солист оркестра CAGMO Idol Orchestra, известный корейский пианист Шин Джихо. Композитор прославился виртуозной игрой на фортепиано, участием в южнокорейских шоу, дорамах и сотрудничеством с популярными айдолами.

Совсем скоро в Москве и Санкт-Петербурге пройдет премьера концертной программы K-pop Symphony: Love & Dreams. Инструментальные версии песен в исполнении струнного оркестра, фортепиано и ударных объединили атмосферу и энергию K-Pop с утонченным звучанием современной классической музыки. Билеты и информация: https://cagmo.ru/kpopld