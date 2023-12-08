Оркестр CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении большого состава струнного оркестра и хора. Премьера состоится 11 февраля в концертном зале «Москва» (Остров Мечты).

В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти ее основателя, легендарного Михаила «Горшка» Горшенева, оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

Концерт «Симфония Король и Шут 1» оркестра CAGMO в Москве 07.12.2023

В программу концерта входят песни: «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.



Концерт, билеты и информация: https://cagmo.ru/c/kishs2-msk-24-02-11-18