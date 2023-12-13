Исландские композиторы Ульвюр Эльдьяудн и Эрик Стивенсен выпустили первую совместную композицию их музыкальной группы Saxi & Sachsi. Произведение Personal Jesus – это кавер на хит Depeche Mode «Personal Jesus». Музыканты обещают удивить слушателей насыщенным звучанием саксофона и подарить каждому незабываемое предновогоднее настроение.

«Personal Jesus» (в переводе с англ. — «Личный Иисус») — 23-й сингл британской группы Depeche Mode, выпущенный в Великобритании 29 августа 1989 года. Песня молниеносно стала первым хитом альбома «Violator», достигнув 13-й строчки в чарте Великобритании и 28-й строчки в Billboard Hot 100.

Saxi & Sachsi – saxófóndúett

Ульвюр Эльдьяудн (Úlfur Eldjárn) — исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet. В сольной ипостаси музыкант питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты». Подробнее с творчеством Ульвюра Эльдьяудна можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.



Читайте также: 20 лет альбому In A Time Lapse композитора Людовико Эйнауди