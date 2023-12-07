В 2023 году исполнилось 10 лет со дня платинового альбома Людовико Эйнауди «In A Time Lapse». Чтобы отпраздновать это знаменательное событие, Decca Records выпустит специальное роскошное издание альбома на тройном виниле, включающее 14 оригинальных треков, а также 5 бонус-треков, которые ранее были эксклюзивными для iTunes, и все 7 официальных ремиксов.

Людовико Эйнауди — один из ведущих мировых художников современной классической музыки; создание некоторых из определяющих произведений жанра, таких как «Experience», «Nuvole Bianche», «Una Mattina», и выпуск альбомов, в том числе «In a Time Lapse», «Una Mattina» и «Divenire».

Ludovico Einaudi – “Like a Breath”: Luminous

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты по музыке Людовико Эйнауди от оркестров CAGMO и Неоклассика. Программа «Саундтреки Эйнауди» в исполнении большого состава оркестра CAGMO Cinema Orchestra: https://cagmo.ru/eost. Концерты для фортепиано и струнных, концерты для соло фортепиано, и концерты для планетария от оркестра Неоклассика: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi/