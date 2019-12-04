Британская мультиинструменталист и композитор опубликовала заключительное видео из серии, снятой на ее февральском концерте в Центре искусств Аттенборо в родном Брайтоне. Вооружившись скрипкой, эффектами и роялем, на фоне экрана с абстрактными проекциями от видеохудожника Тома Ньюэлла (Tom Newell) Поппи Акройд исполняет произведение Timeless из альбома Feathers (2014). Ранее артистка обнародовала ролики, на которых она играет композиции Trains из альбома Sketches (2017), а также Luna и Light из альбома Resolve (2018).

Пианистка, скрипачка и композитор из Брайтона Поппи Акройд посвящает свою жизнь в основном двум проектам — сольному под собственным именем и группе Hidden Orchestra, где она играет эклектичную музыку вместе с известным британским музыкантом Джо Ачисоном. Произведения мисс Акройд — это торжество минимализма и современной классики, хрупкие, интимные пасторали скрипки и пианино в сочетании с электронными эффектами. На концертах артистка играет на пианино и скрипке, использует семплеры и технику лайв-лупинга. Подробнее с творчеством Поппи Акройд можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.