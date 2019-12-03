Долгожданный сольный дебют берлинской виолончелистки и композитора Анны Мюллер получил название Heliopause в честь границы солнечной системы, где солнечный ветер теряет свою силу. Отправленные 42 года назад в исследовательскую миссию космические аппараты «Вояджер» недавно пересекли гелиопаузу, попали в межзвездное пространство и перестали получать энергию от Солнца. «Heliopause знаменует собой конец долгого пути, а также начало следующего творческого этапа с целью исследовать новые странные миры», — проводит параллели Анна с вдохновившими ее на создание альбома событиями. В процессе записи виолончелистка также использовала звуки крошечного пианино, который ей подарила мама в период учебы в университете, когда у нее не было денег.

Альбому Мюллер предшествовала целая череда релизов на Erased Tapes: коллаборация с Нильсом Фрамом (Nils Frahm) под названием 7fingers, участие в записи его совместной с Оулавюром Арналдсом (Olafur Arnalds) работе Collaborative Works, в последнем альбоме All Melody, саундтреке к фильму «Виктория», в альбоме Fallen Trees Любомира Мельника (Lubomyr Melnyk), а также две созданные на заказ сольные пьесы Walzer für Robert и Bel Tono для сборников к пятилетнему и десятилетнему юбилеям лейбла.

Получив образование во Франкфуртском университете музыки и исполнительских искусств у известного виолончелиста и дирижера Михаэля Зандерлинга (Michael Sanderling), Анна Мюллер (Anne Müller) некоторое время выступала в составе берлинских симфонических оркестров, прежде чем начала писать авторскую музыку и сосредоточилась на новых подходах к классическому инструменту. Искусная игра и инстинктивная композиция Анны стали чрезвычайно востребованными у тех, с кем работала девушка. После участия в проектах Нильса Фрама она пять лет гастролировала с Агнес Обель (Agnes Obel) и записала с певицей два альбома: Philharmonics Deluxe Edition и Aventine. В 2019 году Мюллер внесла существенный вклад в альбом Reminiscence мультиинструменталиста Маркуса Зибера, известного как Aukai. В промежутке между этими коллаборациями Анна выступила сооснователем проекта Solo Collective вместе со скрипачом, певцом Алексом Штольце (Alex Stolze) и пианистом, концептуальным художником Себастьяном Рейнольдсом (Sebastian Reynolds).