Вышел новый альбом Trance берлинской пианистки и композитора, получивший название в честь иммерсивного опыта, который она испытывает в Берлине, знаменитом своими теперь уже опустевшими ночными клубами. По ее словам, транс является одновременно глубоко личным и универсальным внутренним состоянием, которое также можно достичь и разделить коллективно. До недавнего времени девушка была завсегдатаем ночных заведений немецкой столицы, и ее музыка часто вдохновлялась гедонистической ночной жизнью города. Meredi вдохновляет интенсивность и мощь музыки техно-вечеринок и рейвов, и она попыталась выразить это ощущение своими словами.

Вопреки идее, лежащей в основе Trance, слушатель почти не обнаружит намека на электронную и тем более клубную музыку — лишь фортепиано и струнные. «Пьесы о том, чтобы быть здесь и сейчас. Стремление потерять себя, отпустить и забыть время», — описывает Meredi альбом. Повторяющиеся паттерны отражают неопределенность и путешествие вглубь себя, которого достигают, когда погружаются в транс. Пианистке удалось воссоздать трансцендентный опыт ночных клубов и возвышенное состояние, часто ассоциируемое с церемониальными ритуалами или битком забитыми танцполами, в камерной домашней атмосфере.

Ина Мереди Аракелян, больше известная как Meredi, — пианистка и композитор из Берлина, которая с 2007 года сочиняет музыку для кино, театра, балета и рекламы. На ее счету два студийных альбома и саундтреки к таким фильмам, как «Дело Асарии», «Все, что я никогда не хотел», «Выйди на улицу», «В безопасности».