Британская пианистка, участница ансамбля The Hidden Orchestra, опубликовала фрагмент своего недавнего выступления в Центре творчества Аттенборо в Брайтоне. Артистка исполняет композицию «Light» из своего последнего альбома «Resolve», который вышел на лейбле Бьорк One Little Indian Records 2 февраля этого года. На сцене она играет на рояле, используя привычные сэмплеры и технику лайв-лупинга. На экране позади пианистки крутится минималистичное видео, созданное художником Томом Ньюэллом.

