Сто лет назад Великобританию называли «страной без музыки», а сегодня музыкальная индустрия ежегодно приносит экономике Туманного Альбиона миллиарды фунтов стерлингов. Существенную часть этих доходов обеспечивают современные классические композиторы. Их музыку отличает особый шарм и первоклассное качество, а самих авторов — индивидуальный подход к созданию произведений. Познакомьтесь с талантливыми композиторами, которые являются главными лицами жанра.

Читайте подробнее в статье «Британские композиторы в авангарде современной классики» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/best-britain