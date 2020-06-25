Макс Рихтер анонсировал новый студийный альбом VOICES, вдохновленный Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. Над этим проектом композитор трудится уже десять лет. Релиз намечен на 31 июля и станет первой за пять лет крупной студийной работой композитора. Уже сегодня можно услышать первый сингл под названием All Human Beings.

Слово Максу Рихтеру: «Вступительные слова Декларации, принятой в 1948 году, гласят: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Эти вдохновляющие слова являются руководящим принципом для всей Декларации, но, оглядываясь на мир, который мы создали за десятилетия, прошедшие с момента их написания, становится ясно, что мы их забыли. Недавние жестокие события в США, приведшие к трагическим смертям Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, а также бесчисленное множество других злоупотреблений по всему миру являются тому доказательством. В такие моменты ощущаешь отчаяние, но многие проблемы нашего мира создаем мы сами и сами способны найти их решения. Прошлое уже зафиксировано, будущее еще не написано. В Декларации изложено идеализированное видение лучшего и более справедливого мира, который может стать реальностью, если мы его выберем. VOICES — это музыкальное пространство для воссоединения с этими вдохновляющими принципами, а видео для композиции All Human Beings режиссера Юлии Мар (Yulia Mahr) прекрасно передает это вдохновение и дает некоторое представление об ее полнометражном фильме для нашего будущего проекта».

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.