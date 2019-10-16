В связи с большим ажиотажем вокруг первого приезда Александра Деспла в Россию представители концертного агентства “Неоклассика” объявили о проведении дополнительного концерта выдающегося французского кинокомпозитора. Теперь его выступление можно посетить не только 4 февраля в Международном доме музыки, но и на следующий день, 5 февраля, в стенах Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Обладатель двух премий «Оскар», знаменитый французский композитор Александр Деспла впервые выступит в России. Маэстро представит свою новую концертную программу для симфонического оркестра, в которую войдут саундтреки к известным фильмам. Один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик способен идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке музыка к более чем ста фильмам, в числе которых «Отель “Гранд Будапешт”», «Форма воды», «Король говорит!», «Гарри Поттер», «Сумерки», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Коко до Шанель», «Игра в имитацию», «Королевство полной луны». Гильермо дель Торо, Уэс Андерсон, Дэвид Финчер, Роман Полански и другие выдающиеся режиссеры убеждают продюсеров: музыку к фильму должен писать только француз. Дирижировать оркестром и хором CAGMO, исполняющим музыку Александра Деспла, будет сам автор.

Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat

