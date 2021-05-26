Нидерландский пианист и композитор выпустил новый альбом Equinox из десяти произведений романтической, эмоциональной фортепианной музыки, испещренной тончайшей электроникой и искусными текстурами. Он вдохновлен надеждой, настойчивостью и оптимизмом Питера де Граафа в преодолении изнурительных последствий туннельного синдрома, а также связанными с этим изменениями и эволюцией.

«Равноденствие — это момент, когда крайности сходятся в равновесии и совершенной гармонии. Это пример того, как я сейчас занимаюсь музыкой. И живу», — говорит композитор, получивший в прошлом году премию Edison Klassiek в номинации «Неоклассика». Равноденствие представляет собой переход к чему-то новому; Equinox делает то же самое с Питером де Граафом. Напомним, свой последний крупный релиз, мини-альбом Vortex, он выпустил два года назад.

Нидерландский пианист и композитор Питер де Грааф (Pieter de Graaf) — лауреат премии Edison Klassiek и резидент Китопии, творческого объединения, базирующегося в Утрехте. У де Граафа уже сложилась успешная музыкальная карьера с его собственным джазовым трио и в составе The Kyteman Orchestra, но в последнее время он активно занялся сольным творчеством. Вдохновляясь работами Шопена, Кита Джарретта и Майлза Дэвиса, музыкант сочиняет импровизационную фортепианную неоклассику. Параллели с творчеством Нильса Фрама и Людовико Эйнауди очевидны, но с джазовым бэкграундом Питер знает секрет, как достичь фирменного, уникального звучания.