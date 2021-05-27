Дуэт композиторов Эрола Сарпа и Лукаса Фогеля выступил в бассейне «Подсолнух» (Piscine Tournesol) во французском городе Бонди. Сооружение было построено в рамках государственной программы «1000 бассейнов» в 1969 году, которую приняли после неудачных результатов Франции на летних Олимпийских играх 1968 года. Правительство решило инвестировать в обучение плаванию, поэтому бассейны в стиле Piscine Tournesol появились по всей стране. В рамках выступления для проекта ARTE Concert музыканты исполнили свои лучшие произведения и композиции из нового альбома All The Unknown, который увидел свет в январе этого года.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.