Американский композитор выступил автором саундтрека к криминальной комедии «Круэлла» (Cruella) режиссера Крэйга Гиллеспи с Эммой Стоун в главной роли, которая является приквелом к фильмам «101 далматинец» и «102 далматинца». Сюжет строится вокруг истории коварной злодейки Круэллы де Вил, которая обожает все черно-белое и мечтает сделать шубу из шкурок далматинцев. Основой оригинальной музыки Николас Брителл выбрал гитарное звучание с фортепиано и оркестровыми инструментами. Одну из композиций — Call Me Cruella — Николас написал при участии группы Florence and the Machine и отметил, что группа и ее фронтвумен Флоренс Уэлч помогли идеально передать атмосферу британского рока 1960-70-х годов. Мировая премьера фильма состоится 28 мая. В России картина выйдет в прокат 3 июня.

Николас Брителл (Nicholas Britell) — американский кинокомпозитор, автор музыки к таким фильмам, как «12 лет рабства», «Игра на понижение», «Король Англии», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Свободный штат Джонса», «Лунный свет», сериалам «Нью-Йорк, я люблю тебя» и «Наследники». За саундтрек к последнему Брителл получил в 2019 году премию «Эмми», а к фильму «Лунный свет» — номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар».