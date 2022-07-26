Немецкий дуэт композиторов-пианистов Grandbrothers проведёт благотворительный концерт на празднике 700-летия с момента реставрации самой старой части Кёльнского собора. В качестве репертуара музыканты выбрали новые композиции, которые были написаны за последние 2 месяца.

«Играть в Кёльнском соборе это большая честь, — делятся музыканты. — Серьезно – у нас очень крепкая связь с Кельном, мы прожили и провели там много времени, а выступать в достопримечательности этого прекрасного города – это просто лучшее, самое лучшее, самое потрясающее, что было на свете.Это здание очень высокое и большое, повсюду будут колонки, получится аудио-визуализация на 360°».

Вход бесплатный, но билеты необходимо забронировать заранее. Для тех, кто не сможет прийти, предусмотрена онлайн-трансляция. Но что может быть лучше Кёльнского собора, места, в котором захватывает дух, в котором феноменальная акустика и невероятные визуальные эффекты?

Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. Недавно пианисты выпустили уникальное видео с выступления в бассейне. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.