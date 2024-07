Джеймс Ньютон Ховард — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор музыки к фильмам «Темный рыцарь», «Голодные игры», «Кинг Конг», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Недавно Джеймс объявил о работе над новой серией саундтреков для премьеры Netflix, снятой по историческому роману Энтони Дора «Весь невидимый нам свет» (All the light we cannot see), 2014г.

Расследования, война, любовь, переплетение судеб – лишь небольшая часть всех сюжетных линий сериала. Композитор Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) известен своими работами, написанными для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.