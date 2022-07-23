Новая композиция Fields of forever вышла их-под пера американского пианиста Чада Лоусона (Chad Lawson) и британского композитора Питера Грегсона (Peter Gregson). Фортепиано, скрипка, виолончель – прекрасное трио для любителей минималистичной музыки.

Фортепиано — Чад Лоусон.

Скрипка — Эстер Юо.

Виолончель — Питер Грегсон.

Благодаря особенным настройкам микрофона во время звукозаписи виолончель и скрипка звучат чуть умереннее, и звук кажется разряженным.

Питер Грегсон признался, что получилась, по его мнению, прекрасная композиция, которая станет частью сказочного альбома, записанная в чудесный день. «Я очень взволнован, потому что теперь теперь это стало доступно слушателям во всё мире!» — признался Питер.

Питер Грегсон — выпускник Королевской академии музыки. Недавно композитор написал саундтрек к фильму Bulgari. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.